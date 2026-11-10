Un duro appello ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia per fermare quella che viene definita una vera e propria “stortura” normativa capace di mettere in ginocchio il comparto delle costruzioni. A lanciarlo è Ance Sicilia, che punta il dito contro l’articolo 37 della nuova Manovra di bilancio, una norma che blocca per il 2027 la compensazione dei crediti fiscali legati al Superbonus 2023, spalmandoli obbligatoriamente in dieci rate annuali fino al 2036. Il calcolo economico dei costruttori dell’Isola è drammatico: un credito incassato dopo quattro anni risente già pesantemente del peso dell’inflazione e degli interessi passivi sui prestiti bancari aperti per finanziare i cantieri. Rinviare la scadenza di un ulteriore decennio significa sottrarre liquidità immediata alle aziende e condannarle a veder “mangiare” un ulteriore 20% del capitale.

Secondo l’analisi di Ance Sicilia, a fronte di 20,5 miliardi di euro totali di crediti residui da compensare in tutta Italia nel 2027, lo Stato – per ottenere un mero vantaggio di cassa – permetterebbe alle imprese di utilizzarne appena 2 miliardi. I restanti 18,5 miliardi verrebbero congelati e redistribuiti a lungo termine. L’associazione dei costruttori declina l’impatto della norma con un esempio concreto: “Un’impresa che deve pagare imposte e tasse per un milione di euro confidando di compensare i crediti Superbonus per lo stesso importo, a gennaio 2027 si ritroverebbe a poter compensare solo 100mila euro. Dovrebbe quindi versare improvvisamente all’erario 900mila euro in contanti”.

Una simile rimodulazione rischierebbe di far saltare i piani finanziari delle piccole e medie imprese, costringendole a un nuovo indebitamento. Una strada, tuttavia, sbarrata dal sistema creditizio: anche le banche si troveranno gravate da crediti fiscali inutilizzabili nel 2027, riducendo drasticamente la concessione di nuovi fidi. Le aziende edili, nel frattempo, hanno già assunto personale e firmato contratti con i fornitori per le nuove commesse. “Lo Stato non può fare fallire le piccole e medie imprese edili facendo ricadere su di loro il costo di impegni assunti in passato, venendo meno alla propria credibilità”, conclude Ance Sicilia. Pur riconoscendo la difficile congiuntura economica nazionale, i costruttori chiedono alla politica di fare marcia indietro e di trovare soluzioni alternative, ipotizzando anche un coinvolgimento diretto delle Regioni per salvaguardare il tessuto produttivo sano e i posti di lavoro di un settore trainante per l’intera economia siciliana.