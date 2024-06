Gli alunni dell’istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano hanno sostenuto con successo gli esami per la certificazione di lingua inglese Trinity a conclusione del progetto extra-curricolare tenuto dalle docenti di Scuola secondaria di I grado dell’istituto. I corsi hanno rappresentato un’opportunità non solo per migliorare le competenze in lingua inglese, ma anche per conoscere e confrontarsi con altri studenti della scuola ed accrescere la propria autostima. Il progetto ha permesso a 32 studenti delle classi prime, seconde e terze di Scuola secondaria di I grado di sostenere e superare l’esame GESE (Graded Exam in Spoken English) del Trinity College per i Grade 3 e 4, rispettivamente corrispondenti ai livelli A2.1 e A2.2 del Quadro comune europeo di riferimento (CEFR) per le abilità orali di ricezione e interazione in lingua inglese. Da anni l’Istituto castelvetranese collabora col Trinity College London. Per il prossimo anno questa collaborazione consentirà agli anni delle quinte classi di seguire un corso dedicato. Gli alunni delle quarte classi, invece, completeranno le attività il progetto interno “English drama” per mettere in scena una performance teatrale in lingua inglese con un testo tratto da “Peter Pan”.