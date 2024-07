Niente gasolio a prezzo agevolato per i pescatori dell’isola di Marettimo (Egadi). Nell’unico impianto di carburante al porto – oggi di proprietà della società ‘Gan srl’ – l’erogatore per il rifornimento di gasolio a barche e pescherecci non funziona da mesi e così i pescatori sono costretti a comprare il gasolio al prezzo di mercato di tutti gli altri consumatori, con costi che non sono più sopportabili.

“Ancora una volta viene colpita una comunità che è già più disagiata delle altre isole perché più lontana dalla terra ferma, distando 21 miglia da Trapani”, dice Nino Maiorana. “Noi abbiamo acquistato l’impianto da Adamo a fine giugno – spiega Filippo Ferrante, direttore commerciale di ‘Gan srl’ – e già l’erogatore Isoil con scheda Cpu non funzionava ma abbiamo avuto rassicurazioni dalla società venditrice che l’avrebbero riparato”. Ad oggi questo non è avvenuto. “Mi sono già attivato per acquistare la scheda ed entro venerdì sarà montata per rimettere in funzione l’erogatore per rifornire barche e pescherecci”, ha assicurato Ferrante.

