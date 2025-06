Dopo qualche settimana dal primo nido di tartaruga caretta-caretta individuato e recintato, un secondo punto di nidificazione è stato scoperto sulla spiaggia di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. La scoperta stamattina all’alba sull’arenile all’altezza della 154a est. Sulla sabbia c’erano le tracce della tartaruga madre che dal mare è arrivata per nidificare e poi tornarsene in acqua. Gli operatori che stavano pulendo la spiaggia si sono accorti delle impronte lasciate e così il Comune ha avvisato sia il Wwf che Vincenzo Di Stefano del centro Ias-Cnr di Torretta Granitola. La zona è stata recintata per evitare che venga manomessa.

AUTORE. Redazione