Grande festa oggi presso il lido Zabbara di Selinunte, dove Hosem Allaya 36 anni e Rasa Lèsutytè 33, hanno deciso di unirsi per la vita davanti uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Ai piedi del Parco Archeologico di Selinunte, i promessi sposi hanno incantato con la bellezza non solo dell’amore che li lega ma soprattutto dalla magnificenza di un luogo che sancisce il tempo e lo spazio.

Hosem di origini tunisine, nato a Mazara del Vallo, è cresciuto a Castelvetrano dove si è formato scolasticamente, per poi laurearsi in Scienze politiche a Palermo. Ha lavorato a Marinella di Selinunte per tanti anni e circa sette anni fa ha deciso di andar via in cerca di un lavoro più stabile. Adesso vive e lavora in Olanda e si occupa di management presso ristoranti italiani, in Olanda ha conosciuto Rasa di origini lituane. Il desiderio più grande di Hosem era coronare il suo matrimonio proprio a Selinunte.

A celebrare il rito civile su delega ufficiale del Sindaco della città di Castelvetrano, Giuseppe Santangelo, testimone e amico di Hosem, conosciuto tra i banchi di scuola, luogo in cui i due hanno sancito la loro amicizia e la distanza non ha mai interferito con il loro forte legame.

“Il mio desiderio è stato sempre quello di promuovere la mia terra, tutti i luoghi dove ho avuto modo di lavorare o avere qualche rapporto di amicizia, –afferma Hosem -Mi sento orgoglioso ed onorato, grazie al nostro giorno speciale di far volare amici provenienti da diversi paesi, fino a Selinunte, per vedere con i propri occhi tutto ciò che ho sempre raccontato a loro.

Per questa meravigliosa occasione, quasi tutti gli invitati che prenderanno parte al matrimonio, sono volati a Selinunte da svariati Paesi, un’occasione straordinaria che permette ancora una volta al nostro territorio di abbattere distanze e barriere. Il rito civile si è svolto presso il Lido Zabbara dall’amico Josha e il matrimonio proseguirà i festeggiamenti presso Safaria e Baglio Trinità per una giornata intensa di emozioni, in una terra che ha lasciato nel cuore di Hosem amore e gratitudine.

AUTORE. Patrizia Vivona