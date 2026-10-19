Sukakaifa e MarDiVi annunciano l’uscita ufficiale dell’opera video-fotografica SERRAGLIO Al- di-là del dissenno, ideata e diretta da Rino Marino con le fotografie di Castrenze Ezio Fiorenza.

Il lavoro visivo si sposa con l’architettura sonora e il sound design ideati e diretti da Marcello Tacconelli e realizzati con il supporto tecnico di Alessandro Omodei, il montaggio video è di Guido Bandini. Ad accompagnare l’opera è la riflessione critica del filosofo e saggista Antonino Contiliano, che definisce i volti ritratti come vere e proprie “linee di fuga” e “superfici molecolari attraversate da forze”. L’opera vede la partecipazione di: Tano Bandiera, Vito Barruzza, Ludovico Caldarera, Baldo Cerasa, Arianna Cona, Antonino Contiliano, Nino Giannotta, Giuseppe Giardina, Gaspare Guzzo, Lillo La Vecchia, Fabio Lo Meo, Liborio Maggio, Miriam Palma, Fabio Pannetto, Salvatore Parisi, Antonella Sampino, Giuseppe Sanicola e Giada Vitrano.

Il lavoro artistico rappresenta un’esplorazione cruda, poetica e necessaria, come sottolinea il regista e autore Rino Marino: “In Serraglio non si accarezza la luce: si scava con le unghie nelle secche del buio. Né si lambisce il disagio: si rovina a capofitto nel precipizio del delirio, negli strapiombi allucinanti della pazzia”.

Serraglio è stato realizzato con la sensibilità umana e l’artigianalità del linguaggio artistico, senza l’uso di intelligenza artificiale.

Il video è fruibile e visibile gratuitamente accompagnato da contributi critici al link:

L’opera in divenire sarà esposta attraverso una video-installazione immersiva itinerante.