Si è svolta presso mil Centro Commerciale Belicittà, la 5ª edizione di “Special Friends”, una giornata di giri in Vespa e Ape pieni di sorrisi nonostante la pioggia. Protagonisti della giornata, la serenità e l’inclusione.

I ringraziamenti per l’organizzazione dell’evento sono rivolti al Direttore Sandro Petretto, al Responsabile della libreria Salvatore Vazzana, e a tutte le associazioni, con un plauso speciale alla Uildm sez. Mazara – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per aver guidato questa meravigliosa iniziativa.

Gli organizzatori del Vespa Club Mazara si dicono onorati e il loro ringraziamento va a tutti gli amici e i soci che si spendono sempre con amore e passione