È di 500 euro la somma che è stata raccolta tra i partecipanti alla “Camminata in rosa” che si è svolta a Castelvetrano domenica 27 ottobre e che l’organizzatrice Francesca Impallari donerà all’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). «È importante sostenere la ricerca e i fondi donati dai partecipanti è un segnale molto significativo in tal senso», ha detto Francesca Impallari. L’iniziativa organizzata dall’Impallari si è svolta proprio nel mese di ottobre che è quello dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Da qui l’idea di organizzare la “Camminata in rosa”, in collaborazione col Comune. Madrina dell’evento è stata l’artista Sade Mangiaracina che al sistema delle piazze ha interpretato alcuni brani al pianoforte.

Al talk sono intervenuti Barnaba Floreno, medico presso la Radioterapia dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, Anna Maria Li Causi, ginecologa, Alessio De Pascale, nutrizionista e psicologo. Durante la manifestazione ci sono stati momenti musicali a cura degli allievi e del coro delle voci bianche “Musicartculture” diretti da Francesca Impallari e da Sal Perrone al pianoforte. «Fare un controllo vuol dire verificare che tutto vada bene ed eventualmente diagnosticare la malattia allo stadio iniziale». La Impallari, che viene seguita dal reparto di Oncologia di Castelvetrano, si è resa protagonista già di due donazioni: 6.000 per i pazienti dell’Oncologia e 2 tv e una libreria al reparto di Radioterapia di Mazara del Vallo.