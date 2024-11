Si è concluso a Campobello di Mazara il “Belìce Business Summit”, l’evento che ha riunito imprenditori, professionisti e rappresentanti istituzionali al Moonlight di Piazza Stazione. Con oltre 200 partecipanti presenti, l’incontro ha rappresentato una tappa per discutere strategie di crescita, innovazione e sostenibilità nel contesto economico locale. Al centro del summit, il piano nazionale per la “Transizione 5.0”, sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le offerte dei finanziamenti previsti per il biennio 2024-2025: 12,7 miliardi di euro da destinare a tecnologie digitali, autoproduzione energetica e ottimizzazione operativa hanno permesso agli esperti di intervenire sulle varie opportunità. La numerosa adesione ha dimostrato quanto il tessuto imprenditoriale locale sia pronto a scommettere sul futuro.

