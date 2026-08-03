C’è un filo che unisce la passione per l’arte, il sacrificio dello studio e il palcoscenico dei più importanti festival canori della Sicilia occidentale. Questo filo porta il nome de La Bottega della Musica, la scuola fondata nel 2016 nel suggestivo borgo di Palazzo Adriano (PA) grazie all’intuizione e alla sinergia di due stimati professionisti: il docente di chitarra Nino Vernaci e la docente di canto Maria Mistretta.

Nata come una scommessa culturale nel cuore del palermitano, la realtà didattica ha vissuto una rapidissima crescita che, a distanza di appena un anno e mezzo dalla fondazione, l’ha spinta a raddoppiare i propri sforzi aprendo una seconda, fortunata sede a Castelvetrano, in Via Quintino Sella. Da quel momento, la scuola è diventata un vero e proprio polo d’attrazione per giovani artisti provenienti da diverse province della scacchiera siciliana, collezionando negli anni una pioggia di riconoscimenti e primi posti che ne testimoniano l’eccellenza formativa.

A parlare sono i risultati sul campo. Gli alunni della vocal coach Maria Mistretta e del team della Bottega si sono distinti in svariati concorsi di rilievo, dimostrando una maturità artistica fuori dal comune.

Tra i profili di punta spicca la ventunenne castelvetranese Irene Castiglione. Nata a Padova ma residente a Castelvetrano, dove concilia lo studio delle Lettere Classiche all’Università di Palermo con la musica, Irene studia canto da circa due anni. Un percorso fulmineo che l’ha portata a vincere il prestigioso 1° posto assoluto alla 17ª edizione del “Satiro d’oro festival” a Mazara del Vallo il 25 luglio 2026. Solo poche settimane prima, il 4 luglio, aveva conquistato il 1° posto nella categoria “Giovani” alla gara canora “Lasciatemi Cantare” di Dattilo.

I successi continuano anche tra i giovanissimi. Federica Vella, 9 anni, di Poggioreale (TP), studia alla Bottega da tre anni: per lei il Premio Speciale della Giuria a Lasciatemi Cantare (2026).

Coetaneo e altrettanto talentuoso è Mattia Puccio, 9 anni, residente a Montevago (AG); Mattia porta avanti una formazione completa studiando chitarra nel suo comune d’origine e canto a Castelvetrano. I risultati non sono tardati ad arrivare: nel 2025 ha conquistato il 1° posto (categoria Junior) al Contest “Lasciatemi Cantare” diretto da Peppe Aleci.

La scuola vanta inoltre le ottime performance di Helena Bono, diciannovenne di Campobello di Mazara con sei anni di studio alle spalle, capace di vincere il 1° posto alla IV edizione del “Festival Mediterraneo – Trofeo Aldo Stellita” nel 2023 e, nello stesso anno, il 2° posto nella categoria Teen al talent Io in canto . Nella stessa edizione del Festival Mediterraneo (2023), anche la dodicenne castelvetranese Marika Catania ha lasciato il segno, salendo sul secondo gradino del podio dopo tre anni di studio costante.

Il segreto di questo exploit risiede nella capacità della scuola di creare un ambiente stimolante, dove il talento naturale viene incanalato attraverso una tecnica rigorosa e una costante presenza della Bottega della Musica ai provini e ai festival regionali. La crescita costante della sede di Castelvetrano dimostra come il territorio del belicino e delle province di Trapani e Palermo sia ricco di voci che chiedono solo di essere ascoltate e guidate con professionalità. Negli anni, gli alunni della Bottega della Musica si sono sempre distinti, confermando che la scuola non è solo un luogo di svago, ma una vera e propria accademia di eccellenze.