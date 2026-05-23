Botta e risposta tra “Castelvetrano rinasce” e Pd per il centro storico di Castelvetrano. Il movimento “Castelvetrano rinasce” ha proposto un “patto di collaborazione” tra pubblico e privato per il rilancio del centro storico. L’istanza al sindaco è stata inoltrata dopo che una delegazione del movimento che fa parte della maggioranza ha incontrato una delegazione di commercianti di Via Vittorio Emanuele. “Castelvetrano rinasce” propone un accordo quadro in cui il Comune si impegna a fornire servizi e agevolazioni e i commercianti si assumono la responsabilità di concorrere al decoro e alla promozione dell’area.

Per il movimento l’Amministrazione dovrebbe mettere in atto alcuni interventi mirati: fiscalità locale e sostegno allo sviluppo estensione con esonero del canone unico (ex TOSAP) a 3 anni, sgravi mirati sulla Tari corrente per le attività che aderiranno al patto di collaborazione, regolamentazione della sosta, pulizia programmata delle strade. «Un cortocircuito politico che lascia basiti i cittadini e solleva una domanda spontanea: ma se le cose scritte in quel documento non sono state fatte fino ad oggi, di chi è la colpa se non la vostra che amministrate?», scrivono dal Pd. E i dem fanno riferimento a misure già approvate in consiglio, come il centro commerciale naturale e il temporary shop: «che fine hanno fatto queste iniziative?», si chiedono dal Pd.