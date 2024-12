In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Istituto Alberghiero ha organizzato a Cine Teatro Marconi di Castelvetrano, “Storie di botte e di baci: No alla violenza contro le donne e alla violenza di genere”, nell’ambito del Progetto PTOF

L’evento non solo un incontro. È stato uno spazio di consapevolezza, di dolore condiviso e di speranza per un domani migliore.

Il primo a prendere la parola è stato l’avv. Marco Campagna,“Denunciate. Fatelo subito, senza aspettare, perché ogni minuto conta. E molte volte, purtroppo, aspettare significa perdere il tempo per salvarsi,”

Campagna ha spiegato il Codice Rosso, uno strumento che garantisce interventi immediati incoraggiando i giovani presenti a riconoscere i segnali di pericolo e a non chiudere gli occhi, né su se stessi né sugli altri.

L’incontro è continuato con l’intervento della dott.ssa Maria Lisma, la sua voce, ferma ma piena di calore, ha rapito completamente la platea immersa nelle sue parole. La dott.ssa Lisma ha parlato dell’amore vero, quello che costruisce, non distrugge; quello che fa crescere, non sminuisce; quello che non è mai violenza, ma sempre rispetto.

Gli studenti, inizialmente spettatori, sono diventati protagonisti. Hanno fatto domande, hanno condiviso pensieri, hanno partecipato, come se la dottoressa stesse parlando direttamente a ciascuno di loro.

A condurre l’incontro è stata la prof.ssa Tranchida, che ha dichiarato: “Non lasciate che l’odio vi imbruttisca. Apritevi alla bellezza dell’amore. Solo così potremo costruire una società civile, dove nessuno dovrà più subire violenza.”

La dirigente scolastica, Rosanna Conciauro, ha voluto sottolineare l’importanza di incontri come questo: “Non sono solo parole. Sono semi che piantiamo nei cuori dei nostri ragazzi, sperando che germoglino in una consapevolezza profonda, in un futuro libero dalla violenza.”

I ragazzi del triennio dell’Istituto Alberghiero non hanno solo ascoltato. Hanno reagito, hanno chiesto, hanno condiviso un mondo diverso, dove non ci siano più storie di botte, ma solo di baci e di amore vero.

