C’è tempo fino a giovedì 12 giugno per poter partecipare al bando di affidamento dell’ex stazione Gurfa con l’annesso parcheggio recintato di Santa Margherita di Belìce da destinare ad area mercatale e di servizi. L’intervento di recupero dell’ex stazione è stato effettuato coi fondi Pal “Valle del Belìce 2020” gestiti dal GAL “Valle del Belìce” e per l’immobile c’è un accordo di collaborazione per l’affidamento tra il Comune di Santa Margherita di Belìce e il GAL. L’ex stazione oggi restaurata è 76 metri quadrati mentre il parcheggio è di 1.020 metri quadrati. Il criterio di aggiudicazione è quello della migliore offerta tecnica che sarà valutata sui criteri della qualità e dettaglio dei servizi che si intendono realizzare, il piano degli investimenti che il concorrente è disposto a realizzare con risorse proprie sull’immobile entro i primi 5 anni della concessione. E poi ancora: esperienza e capacità del concorrente e aspetti innovativi e di valorizzazione del territorio. Per partecipare al bando è necessario che gli interessati effettuino il sopralluogo sull’immobile (chiamando al 3343093385) almeno 2 giorni prima della scadenza della presentazione dell’offerta. Il link per visionare i documenti qui: https://t.ly/53XPy

AUTORE. Redazione