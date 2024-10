Arriva l’ora solare. Il cambio ora avverrà stanotte – tra sabato 26 e domenica 27 ottobre – quando sarà necessario spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora (alle 3:00 di notte, che diventeranno le 2:00). Ci si sveglierà un’ora più tardi domani mattina e si avrà un’ora di luce in più al mattino, mentre la sera ci sarà un’ora di luce in meno. Il sistema attuale, che prevede 5 mesi di ora solare e 7 mesi di ora legale, è in vigore dagli anni ’60. Nel 2018, il Parlamento europeo ha approvato l’abolizione dell’obbligo di cambiare ora, in vigore dal 1996, lasciando la decisione a ogni singolo Stato membro. Tuttavia, non è stata raggiunta un’intesa comune tra i Paesi europei.

AUTORE. Redazione