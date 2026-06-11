



L’ASD Castelvetrano Selinunte Scuola Calcio èlite organizza periodicamente stage e giornate di prova per giovani aspiranti calciatori, quest’anno nelle giornate del 9 e 10 giugno si è tenuto uno stage tecnico presso il campo sportivo Stallone Castro di Campobello di Mazara, un’esperienza unica per i piccoli talenti che inseguono il sogno del calcio fin dalla tenera età.

Anche la redazione di CastelvetranoSelinunte è scesa in campo ma solo per intervistare i grandi nomi presenti in occasione dello stage: Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore argentino che ha vinto i mondiali calcio nel 1986 in Messico con Maradona capitano, ha poi indossato la maglia del Lecce e dopo aver giocato fino a 38 anni, ha allenato diverse squadre in Italia e adesso vive stabilmente nel Salento e si occupa principalmente di scouting e formazione per i giovani calciatori. Continua a essere un punto di riferimento per i commenti sul calcio, offrendo regolarmente analisi e opinioni sui massimi campionati nazionali ed internazionali. Massimiliano Corrado, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, nato a Crotone ha giocato come difensore e ricopre attualmente il ruolo di allenatore della squadra Primavera del Crotone. Massimo Borneo, allenatore di calcio originario della Basilicata, noto soprattutto come Responsabile Tecnico per il Sud Italia della Fundación Real Madrid Clinics, la cui missione è diffondere la metodologia del club spagnolo attraverso campus formativi. Le attività sono state coordinate da Nicola Pizzitola figura centrale del calcio giovanile a Castelvetrano, dove opera come responsabile tecnico e mister dell’ASD Castelvetrano Selinunte.

Dietro ogni grande progetto sportivo di provincia c’è sempre una sacrificio spesso invisibile ma potente: la passione pura. Nel panorama calcistico di Castelvetrano, questa scintilla porta da anni il nome di Pizzitola. Per il mister castelvetranese, il calcio non è mai stato un semplice gioco o una mera professione, ma una vera e propria missione sociale ed educativa

Due giornate all’insegna del sano sport, fatto di spensieratezza ma allo stesso tempo impegno. Lo sport non è solo movimento, ma un potente motore di sviluppo sociale ed emotivo. In questo panorama, lo stage calcistico è molto più di un semplice ciclo di allenamenti intensivi, è un’esperienza formativa totale che incide profondamente sulla crescita dei ragazzi, offrendo benefici che superano i confini del campo da gioco.

Partecipare a uno stage calcistico significa regalare a un giovane un bagaglio di ricordi, competenze e valori che dureranno tutta la vita. Non importa se il ragazzo diventerà un campione professionista o se rimarrà un appassionato, le lezioni di leadership, resilienza e rispetto apprese in campo lo guideranno anche nelle sfide del domani.