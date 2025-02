L’Istituto Comprensivo Giuseppe Di Matteo conferma il proprio impegno nella promozione dell’attività sportiva tra i giovani con l’adesione al progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2024/2025. Questa iniziativa, approvata dal Collegio dei Docenti, mira a favorire l’orientamento sportivo degli studenti attraverso lo sviluppo motorio globale, fondamentale per la pratica di tutte le discipline sportive.

Il progetto si concentrerà su due discipline sportive di grande impatto educativo e formativo: il basket e l’atletica leggera. L’obiettivo è stimolare nei ragazzi la passione per lo sport, migliorare le loro capacità motorie e promuovere valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la sana competizione.

Rilevante la presenza dei tecnici federali, selezionati tra esperti con Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie, che affiancheranno gli insegnanti di Educazione Fisica durante le ore curriculari.

Oltre alle attività curriculari, gli studenti potranno partecipare ai Pomeriggi Sportivi, un’iniziativa che prevede allenamenti per ciascuna disciplina. Gli incontri si svolgeranno all’interno delle palestre scolastiche, all’aperto. Anche in questo contesto, i ragazzi saranno seguiti da tecnici federali specializzati, che contribuiranno al loro sviluppo atletico e personale.

Il progetto si concluderà con un grande evento: la Festa di Fine Anno, una giornata di celebrazione, durante la quale gli studenti potranno partecipare a piccole competizioni ed esibizioni nelle due discipline praticate durante l’anno.

AUTORE. Patrizia Vivona