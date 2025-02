E’ stato pubblicato anche quest’anno l’avviso dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo rivolto a società e associazioni con l’obiettivo di avvicinare allo sport bambini e ragazzi delle famiglie siciliane meno abbienti. Il voucher sportivo, dal valore di 50 euro mensili, è spendibile, nelle società aderenti, dai giovani residenti in Sicilia tra i 6 i 16 anni e il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore ai 12 mila euro. Il bando è rivolto a nuove associazioni sportive con sede in Sicilia e affiliate al Coni o al Comitato italiano paralimpico (Cip). Ci sarà tempo fino al 28 febbraio per presentare domanda via pec all’indirizzo dipartimento.turismo@certmail. regione.sicilia.it.

«L’iniziativa – dice il Presidente della Regione Renato Schifani – ha consentito ormai da due anni, a migliaia di giovanissimi di avvicinarsi allo sport, di soddisfare il loro legittimo desiderio di crescere e divertirsi, incanalandolo in abitudini ricreative sane e lontane dai potenziali rischi di devianza. La pratica sportiva, infatti, permette di generare benessere fisico ma è anche un fattore in grado di creare socialità e comunità, di educare i più giovani a sani valori».