Negli ultimi giorni l’Istituto Comprensivo “Di Matteo” ha ricevuto significativi gesti di generosità da parte di diverse imprese del territorio, che hanno scelto di sostenere la partecipazione del Coro DoReMi alla Finale del GEF – Festival Internazionale della Creatività di Sanremo 2026. Si tratta di un’esperienza di grande valore formativo e umano per i nostri alunni, che avranno l’opportunità di esibirsi in un contesto prestigioso come il Teatro Ariston, portando con sé la voce e l’entusiasmo della nostra comunità.

Hanno già aderito all’iniziativa, con un contributo libero e volontario, le seguenti realtà locali: G.P. Carburanti S.N.C. di D’Anna e Foderà, Maxoptical, Tosto Il Siciliano S.r.l., Farmacia Scarpinati, Keidea S.r.l., Lo Truglio Marilena, Geolive Belice S.r.l., Bitti S.r.l., GMC S.r.l. di Gucciardo Mario Antonino e C. S.n.c. e Smile Evolution S.r.l..

Come ha sottolineato la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Vania Stallone: «Ringrazio di cuore tutte le imprese che hanno scelto di essere al nostro fianco: il loro gesto è un investimento nella cultura, nella bellezza e nel futuro dei nostri ragazzi.»

In allegato all’articolo è disponibile il link alla Circolare relativa all’Avviso Pubblico per la raccolta di erogazioni liberali, che illustra finalità, modalità di adesione e versamento, nonché il modello di dichiarazione per i soggetti interessati.

L’Istituto informa, inoltre, che le adesioni sono ancora aperte fino al 07/04/2026, altre imprese, enti o privati che desiderano contribuire possono farlo seguendo le indicazioni riportate nella circolare. Ogni sostegno, anche modesto, rappresenta un gesto prezioso che permette ai nostri studenti di vivere un’esperienza unica, capace di arricchire il loro percorso formativo e personale.

La scuola continuerà a dare evidenza dei contributi ricevuti nel rispetto dei principi di trasparenza e sobrietà, valorizzando il legame tra territorio e istituzione educativa.