È già sold out di iscritti al Grest che da lunedì 10 giugno inizierà presso la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano. Dopo cinque anni i giovani “Colibrì 2.0”, collaborati dalle responsabili Rosy Costa e Daniela Cudia e con l’approvazione del parroco fra Giuseppe, hanno deciso di riaprire l’oratorio della parrocchia per dare la possibilità ai bimbi del quartiere e non solo di vivere l’esperienza del Grest. “Chiamati per nome” è il tema del Grest: così come con Zaccheo, Gesù ci chiama tutti per nome e ci invita a cenare con lui. Al Grest collaboreranno anche alcuni ragazzi provenienti dalla parrocchia San Francesco di Paola. In totale sono 60 i bambini partecipanti, circa 15 animatori e poi i piccoli Frati e le piccole Suore. Il Grest andrà avanti sino al 27 giugno, quando si svolgerà una super festa finale.

AUTORE. Redazione