Nessuno va via veramente se il suo dolce ricordo rimane ancorato nell’anima di chiunque l’abbia veramente amato.

Ieri mattina la salma di Sofia Barillà, legata al nostro paese non solo da vincoli parentali ma anche da forti amicizie, è arrivata dal Portogallo a Palermo e ieri pomeriggio presso Santa Teresa alla Kalsa, si sono celebrate le sue esequie.

Subito dopo il funerale, il feretro è stato trasportato da Palermo a Castelvetrano per decisione di mamma Silvana e papà Francesco, luogo in cui la ragazza è stata sepolta. Da stamattina infatti Sofia si trova nella tomba della famiglia Venezia nel cimitero di Castelvetrano, accanto al nonno materno.

La scomparsa di Sofia appena ventenne è un lutto che ha sconvolto l’intero paese, una scomparsa tragica e prematura che non dà conforto a chi quella giovane vita ha avuto modo di incontrarla o anche solo di sentirne parlare.

All’ultimo saluto con la chiesa gremita di cuori vicini alla famiglia, echeggiava nel silenzio il ricordo di una giovane vita spezzata ma anche applausi, canzoni e tanti giovani. “Rimarrai nei sorrisi che ci hai regalato”