Agevola, società specializzata nella consulenza strategico-finanziaria ricerca figure da assumere nella prospettiva di crescita in termini di dipendenti. Strutturata per fornire alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione un articolato pacchetto di soluzioni, per la sede di Castelvetrano. E’ richiesto diploma in Ragioneria o lauera in Economia e Commercio con esperienza in materia contabile-fiscale e redazione di bilanci di esercizio e dichiarazione dei redditi persone fisiche, società di persone e società di capitali. E’ preferenziale l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. I candidati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@studioagevola.com – La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.