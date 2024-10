“Si offre una ricompensa di 500 euro per chi trova e restituisce vivo il mio corvo Vlas presso la mia abitazione a Triscina di Selinunte” E’ questo l’appello della signora Dorotea Assenova Trifonova titolare di un esemplare di corvo imperiale con numero di anello CZ208768 e microchip n. 992003000166044. Per chi avesse informazioni per ritrovare l’uccello smarrito può contattare il numero 3668787069. Im Italia la possibilità di tenere questi uccelli come animali da compagnia è regolamentata dalla legge n. 157/1992, che dichiara gli animali selvatici patrimonio indisponibile dello Stato e ne vieta pertanto la cattura e la detenzione a privati in assenza di certificati di nascita in cattività e inanellamento.

