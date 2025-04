La marineria di Mazara del Vallo ha voluto rendere omaggio al santo Padre. Stamattina, per alcuni minuti, al porto nuovo della città, i pescherecci ormeggiati in banchina hanno fatto suonare le sirene e le trombe in segno di riconoscenza nei confronti di Papa Francesco. In tanti, tra i marinai mazaresi, ricordano l’affetto del Pontefice, quando nel 2021, dopo il sequestro di 108 giorni in Libia e la conseguente liberazione dei motopesca Medinea e Antartide, incontrò un gruppo di marinai con le loro famiglie proprio in Vaticano, accompagnati dall’allora Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero e da Tommaso Macaddino, rappresentante della Uila pesca.

AUTORE. Redazione