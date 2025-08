Un intervento di WPF è stato effettuato presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, come prima struttura dell’Asp Trapani. La sindrome di Wolff-Parkinson-White è una condizione cardiaca congenita che causa un battito cardiaco accelerato a causa di un percorso elettrico anomalo nel cuore. L’intervento è stato effettuato dall’Unità operativa Utic con Cardiologia diretta da Michele Gabriele. Si è trattato di una ablazione transcatetere per distruggere la via accessoria, eliminando la causa della sindrome, su una giovane donna assillata da tempo da aritmie ventricolari minacciose per la vita e che le avevano causato anche disturbi importanti di ansia.

«Da qualche mese – spiega il direttore Gabriele – eseguiamo ablazioni a pazienti affetti da fibrillazione atriale, sia con la metodica di radiofrequenza che di cryobollon. Le vie di fuga verso gli ospedali del nord per questa patologia riteniamo siano finite e noi siamo pronti ad accogliere chi ha bisogno delle nostre cure. Ci siamo arrivati con sacrificio e con il lavoro di tutti, dai medici clinici, agli elettrofisiologi, agli infermieri, al perfusionista, fino all’ingegnere clinico. E con il sostegno della Direzione strategica aziendale dell’ASP. Solo così – conclude Gabriele – si possono ottenere risultati nell’interesse dei pazienti».

AUTORE. Redazione