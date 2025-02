Si è svolto giovedì 27 febbraio, presso il Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” di Erice, il congresso per il rinnovo della Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Trapani. Al termine delle elezioni, gli iscritti hanno conferito l’incarico di Segretario generale a Rosario Lucchese. Ad affiancarlo nella guida della Segreteria saranno: Giovambattista Pinzello, Segretario aggiunto, Biagio Carollo e Giuseppe Ferro, Segretari provinciali, Franco Montebugnoli, consigliere provinciale, Diana Domingo, segretaria di sezione per la Compagnia di Marsala e Gaetano Amendola, Segretario di sezione per la Compagnia di Alcamo. Alla cerimonia hanno preso parte il Segretario nazionale Riccardo Monti e il Segretario regionale Vito Saulle.

AUTORE. Redazione