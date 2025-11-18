Informare, formare e assistere datori di lavoro e lavoratori per ridurre le diseguaglianze nell’accesso alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. È l’obiettivo che il Dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani intende perseguire attraverso la campagna del camper per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in programma per quattro giornate, da martedì 18 novembre a giovedì 4 dicembre. Il camper effettuerà delle soste in aziende agricole, cantieri edili, mercati, centri civici e scuole professionali, effettuando mini-workshop su sicurezza ed ergonomia, effettuando sessioni di informazione su stress da lavoro-correlato e patologie professionali e, ancora, procedendo alla distribuzione di materiale informativo e linee guida operative. Fornirà anche consulenza diretta con esperti di prevenzione e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, concludendo con brevi dimostrazioni pratiche sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuali.