L’estate è tempo di vacanza e, si sa, andare al mare piace a tutti. E per raggiungere le località balneari spesso si corre anche in maniera azzardata. Ma il rischio di incidenti è sempre dietro l’angolo, anche perché le arterie principali che conducono alle frazioni registrano un incremento sostanziale del traffico nei mesi estivi. Al fine della prevenzione sulla sicurezza stradale la Polizia municipale di Castelvetrano dal 1° agosto attiverà il controllo elettronico della velocità sulla strada statale 115 per Marinella di Selinunte e sulla strada provinciale 81 per Triscina di Selinunte. Gli impianti mobili saranno debitamente segnalati e, quindi, l’invito rivolto a tutti è quello di moderare la velocità, rispettando i limiti imposti nelle due strade.

AUTORE. Redazione