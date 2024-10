Affluenza record a Palermo e Catania con 1.800 candidati per le quattro giornate di selezione per il Gruppo Webuild propedeutiche all’avvio dei corsi di formazione per operatori di cantiere, organizzati in collaborazione con la Regione Siciliana. Per i Recruiting Day a Palermo sono stati in totale oltre 860 i candidati che si sono presentati nella sede dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, mentre a Catania i candidati sono stati 960. L’iniziativa dei Recruiting Day è stata dedicata a due tipologie di candidati: coloro con e senza esperienza, attualmente inoccupati, in stato di disoccupazione o che desiderano intraprendere un percorso di ricollocazione nel settore edilizio, e giovani diplomati degli istituti tecnici e professionali.

I Recruiting Day seguono la firma del Protocollo di Intesa per l’avvio in Sicilia del programma “Cantiere Lavoro Italia” di Webuild, del novembre 2023, tra il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild. Nell’ambito del programma “Cantiere Lavoro Italia”, che prevede l’assunzione di 10mila persone entro il 2026, Il Gruppo punta a formare e poi assumere diverse figure professionali, sia operai specializzati (tra cui escavatoristi, elettricisti, impiantisti, addetti multifunzione e meccanici addetti alle talpe TBM utilizzate per scavare gallerie, minatori generici, carpentieri, gruisti, jumbisti), sia figure di staff (tra cui buyer, contabili lavori, ingegneri TBM). Alle persone selezionate, il Gruppo offre formazione di base e assunzione, formazione per specializzarsi, con contratto già dalla fase di formazione, vitto e alloggio gratuiti nella fase di specializzazione, attestazione delle competenze acquisite.

L’inserimento del personale selezionato è previsto in uno dei cantieri dei 31 progetti che Webuild ha in corso in Italia per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

In Sicilia, Webuild è impegnata in 7 progetti ferroviari per la linea alta capacità Palermo-Catania-Messina per 200 chilometri di rete. A questi progetti, si aggiunge il Lotto 1 dell’autostrada Ragusa-Catania. Per questi 8 progetti, sono 7.000 i posti di lavoro stimati nel complesso, con oltre 3.000 persone già oggi impegnate nei cantieri, tra diretti e terzi. Obiettivo del Gruppo, all’opera sui progetti affidati da RFI e ANAS, Gruppo FS, è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell’isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando in parallelo sviluppo e lavoro specializzato.

AUTORE. Redazione