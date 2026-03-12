Nuovo appuntamento della Galleria Letteraria 2026, il progetto culturale promosso dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano, dedicato quest’anno al tema “Ribellione, Libertà, Responsabilità” e orientato a educare al pensiero critico e alla responsabilità delle scelte. Sabato 14 marzo, alle ore 17.30, al Teatro Selinus, il protagonista dell’incontro sarà Rino Marino, tra le voci più significative del teatro contemporaneo italiano, che presenterà i due volumi della sua opera “Tetralogia del Dissenno” (Editoria & Spettacolo, vol. I 2020; vol. II 2024).

Il progetto drammaturgico raccoglie otto atti teatrali, quattro per ciascun volume. Nel primo volume sono pubblicati Ferrovecchio, Orapronobis, La malafesta e Il ciclo dell’Atropo. Il secondo volume comprende invece Lunario, La consegna, Fiele e La Verma.

Attraverso questi testi, Marino costruisce un percorso teatrale unitario e potente, capace di attraversare i territori della marginalità e delle contraddizioni della coscienza contemporanea. La sua scrittura scenica, intensa e visionaria, restituisce al teatro la sua funzione originaria di luogo di interrogazione della realtà e di confronto con i nodi etici e politici del presente.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali dell’avv. Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, e di S.E. mons. Angelo Giurdanella, vescovo della diocesi di Mazara del Vallo. Seguiranno gli interventi di Rosario Marco Atria, Antonino Contiliano, Vincenza Di Vita e Giuseppe I. Undari, che offriranno riflessioni e letture critiche sull’opera e sul percorso artistico dell’autore, ma anche particolari momenti recitativi. Nel corso dell’incontro sono previste proiezioni video a cura di Fabio Pannetto ed Ezio Castrenze Fiorenza, mentre il dibattito sarà coordinato da Esther Clemente, presidente im carica dell’ Inner Wheel “Selinunte Cave di Cusa”

L’iniziativa è promossa in sinergia con l’UCIIM – sezioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, e con la collaborazione di numerosi club service e associazioni culturali del territorio. L’evento si svolge con il patrocinio istituzionale della Civica Amministrazione di Castelvetrano, della Diocesi di Mazara del Vallo e dell’Arcipretura di Castelvetrano, oltre che con il supporto di qualificati sponsor che sostengono il progetto culturale. La Galleria Letteraria si conferma così come uno spazio stabile di dialogo tra letteratura, arti e società, capace di coinvolgere autori, studiosi e cittadini in un percorso condiviso di crescita culturale.