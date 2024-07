Il Circuito Internazionale di Triscina ha ospitato la scorsa domenica una tappa del Go Kart Championship promosso dalle aziende Autodis, G group, Ngk Firstclass. I primi classificati nelle categorie “Amatori”, “Pro” e “Ricambisti” sono stati ammessi alle gare finali di go kart che si svolgeranno il giorno 21 Settembre 2024 presso il kartodromo “Touch & Go” di Martina Franca (Taranto). I vincitori della finale avranno la possibilità di assaporare il fascino esotico di Abu Dhabi visitando anche il parco tematico Ferrari World, all’occasione unica di poter volare a Barcellona in occasione del Gran Premio di Catalunya di MotoGP, o ancora il piacere di vivere l’emozione del Gran Premio di San Marino di MotoGP o del WorldSBK a Misano.

Gli ospiti hanno potuto visitare anche la borgata marinara ed apprezzare la posizione privilegiata del circuito di Triscina che sorge a poche centinai di metri dal mare. Tutte le fasi della gara sono state coordinate dal titolare della struttura, Dario Anastasi. Il Circuito Internazionale di Triscina è aperto ogni giorno anche per gli amatori. Sono numerosi i villeggiati ed i turisti che raggiungono la struttura per noleggiare un kart e correre in pista, scaricare l’adrenalina e gustare un buon pasto presso il ristorante self-service all’interno dell’impianto.

AUTORE. Redazione