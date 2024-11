Non ce l’ha fatta Lidia Ferro. La ragazza era ricoverata in gravissime condizioni presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo, in seguito alle ferite riportate a causa di una caduta dal terzo piano della propria abitazione. La giovane di 22 anni di Mazara del Vallo si è spenta questa mattina.

Tanti i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia. La comunità della Parrocchia Santa Gemma Galgani di Mazara del Vallo nello stringersi ai genitori della giovane ha pubblicato sui social: “O Dio, che disponi i tempi e la vita di ogni uomo, con gli occhi pieni di lacrime ti affidiamo umilmente la nostra sorella Lidia giunta in breve al termine dell’esistenza terrena, perché nella beatitudine della tua casa possa godere di una giovinezza perenne.”

AUTORE. Redazione