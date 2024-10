Il tour 2024 degli Shakalab, iniziato a maggio in Sicilia, continua nei club di tutta Italia con nuove date che porteranno la band nelle principali città durante il mese di ottobre. Il collettivo siciliano, accompagnati da Dj Yanez, farà la prima tappa il 9 ottobre al Lumiere di Pisa, poi al Capodoglio ai Murazzi di Torino (10 ottobre), al Locomotiv di Bologna (11 ottobre), al LaClaque di Genova (12 ottobre) e al Biko di Milano (13 ottobre). Ecco le date, tutte le info e biglietti: https://gomadconcerti.com/shakalab-tour-2024/

09 ottobre – Pisa – Lumiere

10 ottobre – Torino – Capodoglio Murazzi

11 ottobre – Bologna – Locomotiv Club

12 ottobre – Genova – LaClaque

13 ottobre – Milano – Biko

Shakalab è un collettivo formato dall’unione di quattro cantanti, veterani della scena hip hop/Reggae Italiana: Jahmento, Lorrè, BR1 e Marcolizzo. Fin dai primissimi anni sono riusciti a fondere i diversi stili che caratterizzano la black music diventando un punto di riferimento per tantissimi musicisti che si avvicinano a questo genere. Storica la collaborazione con i fratelli salentini Sud Sound System, con cui hanno condiviso innumerevoli volte il palco e scritto alcune delle canzoni più conosciute della musica reggae italiana: “Reggaeby”, “Accumencia lu party” (nella quale troviamo anche Brusco) e “Parasite”, quest’ultima vede anche la presenza del rapper Inoki.

Gli Shakalab hanno girato per anni lo Stivale, sempre seguiti da un cospicuo numero di sostenitori, e in tante occasioni anche oltre i confini italiani; da ricordare la partecipazione al Lion Stage del mitico Rototom Sunsplash in Spagna, i tanti concerti a Londra fra cui i due sold out al The Garage Club, allo storico Brixton Jam e al Business Design centre, in Ungheria per una doppia data organizzata dall’Istituto Italiano della cultura (IIC) e in Irlanda al Whelan’s di Dublino. Nell’agosto del 2024 sono stati invitati da Manu Chao per duettare durante la sua unica data Siciliana. Nel 2019 è stata la volta di New York in compagnia del rapper campano Clementino per un live al Bowery Electric di Manhattan. Fra il 2010 e il 2023 hanno collaborato con i principali artisti della scena Dancehall/Hip Hop italiana e internazionale come Shablo, Alborosie, General Levy, Dub FX, Sud Sound System, Africa Unite, Ensi e tantissimi altri.

