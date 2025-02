La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano, Ente attuatore del Progetto ““OFFICINE A.I..A.S” comunica che con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 163/2025 del 17 febbraio 2025, è prorogato al 27 febbraio 2025, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall’art. 5 del Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 18 dicembre 2024 www.politichegiovanili.gov.it

Fino alle ore 14.00 del 27 febbraio 2025. è possibile, quindi, presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Per poter partecipare alla selezione in uno dei progetti occorre individuare e scegliere uno dei Progetti di SCU su cui essere impegnati utilizzando il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero”, disponibili ai seguenti link:

 https://www.politichegiovanili.gov.it

 https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano ha aderito al Progetto “OFFICINE A.I..A.S” nel ruolo di Ente attuatore (codice sede di attuazione 207534) ed offre a 5 operatori volontari, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, di essere inseriti nel progetto in Servizio Civile Universale. Puoi ottenere tutte le informazioni utili sul Progetto e per la presentazione della domanda nella sezione dedicata “Servizio Civile Universale” del sito www.aiascastelvetrano.it.

PER INFORMAZIONI O SUPPORTO :

Telefono: 0924 907478

E-mail: aiascastelvetrano@libero.it

Orari: dalle ore 8:30 – 12:00

Persona di riferimento: Rag. Catalano Giacoma

