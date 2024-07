Il comitato del liceo scientifico M. Cipolla di Castelvetrano sta organizzando qualcosa di unico e indimenticabile: una serata al Nirvana, una delle discoteche più note del territorio. E’ la prima volta che un gruppo di studenti liceali organizza un evento in questo storico locale e i ragazzi non vedono l’ora di condividere questo momento straordinario con amici, compagni e famiglie. “Non è facile, ci hanno presi per pazzi, ma noi ci crediamo fino in fondo e ci metteremo anima e corpo per far sì che riesca al meglio”, afferma un membro del comitato organizzatore. L’evento si terrà il prossimo venerdì 02 agosto a partire dalle ore 23:00. Per qualsiasi informazione o per prenotare i biglietti è possibile contattare il profilo Instagram @comitatocipolla. Un’occasione per trascorrere una serata indimenticabile, immersi nella magica atmosfera del Nirvana trasformato nella magnifica isola spagnola, IBIZA.

AUTORE. Redazione