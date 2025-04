Da quando sono stati installati hanno rappresentato un problema serio per la circolazione in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. I cordoli che dovevano delimitare la sede stradale dalla pista ciclabile hanno, di fatto, creato enormi disagi alla circolazione, al punto tale che è stato istituito il senso unico di circolazione. Ora il Comune ha deciso di toglierli e lo ha potuto fare anche perché il finanziamento per la realizzazione della pista ciclabile di Selinunte (il cui tratto di via Cavallaro è compreso) è stato revocato. Insieme a quella di Selinunte (il cui progetto fu cambiato in corso d’opera) la revoca riguarda anche quella di Triscina. E ora la Regione vuole i soldi indietro di quelli già trasferiti al Comune. Tra l’ente e la Regione è nato un contenzioso giudiziario che è ancora in corso, intanto il cordolo di gomma verrà tolto, così come aveva suggerito anche l’Assoalbergatori di Selinunte. E sulla via Cavallaro tornerà il doppio senso di circolazione.

