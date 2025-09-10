La XXX edizione delle gare nazionali di primo soccorso della Croce Rossa Italiana si terrà venerdì 12 e sabato 13 settembre al Parco archeologico di Selinunte e nella borgata marinara. Per due giorni saranno 500 i volontari provenienti da tutta Italia che divisi in 18 squadre si sfideranno nelle gare con la gestione di scenari simulati, un’occasione per testare la capacità di risposta dei team di soccorso che quotidianamente sono impegnati sul territorio. «Sarà anche un mezzo per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del primo soccorso», spiega il presidente del comitato Cri di Castelvetrano, Giuseppe Cardinale. Tra gli ospiti a Selinunte ci sarà anche il presidente nazionale di Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.