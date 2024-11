A Marinella di Selinunte dal settembre 2023 manca la guardia medica. Un disagio per turisti, vacanzieri e residenti che, per bisogno, devono recarsi a Castelvetrano. Il consigliere comunale Enza Viola (Obiettivo città) ha presentato un atto di indirizzo all’Amministrazione comunale affinchè, di concerto con l’Asp Trapani, possa trovare un immobile disponibile per accogliere la guardia medica. In via del tutto temporanea, seppur sia passato qualche anno, la guardia medica di Selinunte è stata trasferita temporaneamente all’interno del PPI (Punto di primo intervento) che si trova presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. L’Asp Trapani, in effetti, dopo che è scaduta la convenzione con i proprietari della casa dove si trovava prima la guardia medica, ha pubblicato due bandi per la ricerca di nuovi locali, ma sono andati deserti.