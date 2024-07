La cerimonia di consegna del Premio “Pino Veneziano”, giunto alla sua XX edizione, è stata rinviata. L’iniziativa era in programma il 22 luglio e doveva essere premiato il regista Enrico Stassi, alla presenta di Stefano Mancuso, scienziato di fama mondiale, che dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV) dell’Università di Firenze, dove è professore ordinario. «La cerimonia verrà rimandata al periodo autunnale per cause di forza maggiore non attribuibili alla responsabilità dell’organizzazione», chiarisce Umberto Leone, ideatore e promotore del Premio che ricorda Veneziano.

