Un dialogo inedito tra la maestosità dell’architettura classica e il fascino antico della falconeria. Domenica 6 dicembre, in occasione dell’apertura gratuita prevista per la prima domenica del mese, il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa ospita “Rapaci maestosi tra imponenti colonne”, un itinerario speciale che trasforma la visita alla Collina orientale in un’esperienza immersiva. L’appuntamento è alle ore 11, su iniziativa di Coopculture e l’associazione “L’albero di Chirone”. Durante la passeggiata col racconto di un archeologo, si incontreranno i falconieri e i loro esemplari, creando un suggestivo parallelismo tra la potenza dei monumenti dorici e la regalità dei rapaci, da sempre simboli di potere nell’antichità, a partire dall’aquila sacra a Zeus.

Protagonista della mattinata sarà una poiana di Harris, specie nota per docilità e intelligenza, che i partecipanti potranno osservare da distanza ravvicinata prima sullo sfondo monumentale del Tempio E e successivamente davanti all’imponente campo di macerie del Tempio G, uno dei più grandi santuari greci mai edificati, dove una dimostrazione finale di volo saluterà il pubblico. Per garantire la sicurezza e la tranquillità degli animali coinvolti, l’organizzazione ricorda che non sarà consentito prendere parte all’attività con cani, nemmeno se tenuti al guinzaglio o in braccio. La giornata del 6 dicembre offrirà inoltre l’occasione per ammirare le opere di Stefano Bombardieri: fino al 31 dicembre restano infatti installate tra le rovine le sculture monumentali della mostra “Pericolo di estinzione. Impronte in suoli antichi”.