Sono stati consegnati a Castelvetrano gli attestati di partecipazione ai 15 iscritti ad un corso su pescaturismo e ittiturismo finanziato dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. Il corso è stato gestito dal Cesmed, Centro Studi del Mediterraneo, che ha puntato a diversificare le attività dei pescatori selinuntini all’interno, d’altronde, di quelli che sono gli obiettivi primari del Feampa (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura). Tra i destinatari di questo percorso formativo ci sono stati anche gli stessi familiari dei pescatori, mogli, fidanzate, tutte possibili collaboratrici dell’impresa di pesca, con l’obiettivo di migliorare gli introiti, aggiungendo all’attività primaria, che era e rimane quella della pesca artigianale, anche gli aspetti di valorizzazione e sostenibilità del mare, con competenze anche gestionali, a completamento della figura tradizionale del pescatore. Tra gli obiettivi anche la preparazione di veri e propri menù gastronomici e programmi di accoglienza turistica attraverso la peculiarità marinara, come pranzi per gli ospiti nelle case degli stessi pescatori o giri in barca con annessa degustazione.