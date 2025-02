Si è svolto presso l’Oasi di Selinunte il tavolo tecnico per il futuro del turismo a Marinella di Selinunte, voluto dall’Amministrazione comunale pronta a “dialogare” con gli imprenditori del settore. Insieme al sindaco Giovanni Lentini e ad alcuni assessori c’erano rappresentanti delle strutture ricettive alberghiere e extralberghiere, istituzioni e funzionari pubblici locali e il direttore del Parco archeologico Felice Crescente. Obiettivo – come scrive sul suo profilo Facebook il sindaco – «è stato quello di avviare una pianificazione strategica che promuova sinergie tra l’imprenditoria turistica e l’organizzazione pubblica, con il fine di migliorare la qualità della vita nel territorio e valorizzare il suo potenziale turistico, già rinomato per la sua bellezza naturale e il patrimonio culturale».

Ascolto degli imprenditori e migliorare i servizi offerti affinché la borgata diventi più attrattiva: c’è questo negli interessi dell’Amministrazione comunale che dovrà fare i conti con un bilancio “ingessato” ma potrà farsi forza con la tassa di soggiorno incassata.

