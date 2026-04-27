Il Comune di Castelvetrano vuole affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per un primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza del porto di Marinella di Selinunte. All’albo pretorio online è stato pubblico l’avvio per l’indagine esplorativa di mercato. L’obiettivo, in effetti, è quello di aggiornare il progetto preliminare del porto che fu oggetto di discussione nel 1997. Progetto per il quale non si andò avanti. «Un passaggio necessario», spiega il sindaco Giovanni Lentini sulla sua Fanpage, per riattivare quel procedimento rimasto sospeso. «Il percorso avviato si inserisce in una più ampia visione di rilancio della fascia costiera di Marinella di Selinunte, con particolare riferimento alla sicurezza e funzionalità del bacino portuale, alla sua piena operatività e alla prospettiva di sviluppo turistico ed economico del territorio», ha ulteriormente scritto il sindaco. Per il primo cittadino il porto è «un’opera strategica attesa da anni».