Passerella e fotografie, «mentre il porto è paralizzato e la stagione è compromessa». A denunciarlo sono il Pd di Castelvetrano, M5S, Psi – Avanti Castelvetrano, Officina24, Partito Rifondazione Comunista Castelvetrano. Nel documento si lamenta l’assenza di interventi concreti: «la situazione del porticciolo di Marinella di Selinunte ha superato i livelli di guardia, trasformandosi nell’ennesimo monumento all’inefficienza del Governo Regionale e della sua maggioranza», è scritto nella nota. Per i rappresentanti dei partiti firmatari del documento i parlamentari di maggioranza continuano «la loro sfilata di passerelle elettorali, promettono ma poi tutto resta fermo». La situazione del porticciolo di Marinella di Selinunte è al capolinea. Barche intrappolate dalla posidonia e pescatori che si sono dovuti trasferire a Porto Palo per continuare a lavorare.

L’ultima visita dell’Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò è servita per dare ancora un’ulteriore garanzia ai pescatori: intervento già appaltato e cantiere pronto per iniziare e così liberare dalla posidonia il porto. Ma, ad oggi, tutto è come quel giorno della visita tra foto e caschetti.