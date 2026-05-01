Caschetti da cantiere per una passeggiata “tecnica” sul molo e poi la foto di rito, pescatori e politici insieme. Così si è conclusa ieri l’ennesima visita a Marinella di Selinunte dell’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. Con lui c’erano gli ex deputati Nicola Catania e Tony Scilla e il sindaco Giovanni Lentini. La visita di Aricò è avvenuta in occasione della consegna dei lavori (gli ennesimi) al porto di Marinella per eliminare i depositi di posidonia che negli ultimi mesi hanno causato un insabbiamento dell’approdo limitandone fortemente l’operatività e creando notevoli disagi alla marineria, ai pescatori e ai diportisti. Complessivamente saranno spesi 526 mila euro e a realizzare i lavori sarà la ditta “Cogis srl” di Maletto, che si è aggiudicata i lavori con ribasso a base d’asta del 9,87%. Gli interventi dovranno essere ultimati in circa due mesi.

«Abbiamo mantenuto l’impegno assunto con il territorio e con gli operatori del porto di Marinella di Selinunte – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – dopo aver reperito le risorse necessarie e concluso tutte le verifiche tecniche indispensabili, oggi possiamo finalmente avviare un intervento atteso e fondamentale. Restituire piena funzionalità al porto significa sostenere concretamente la marineria locale, tutelare il lavoro dei pescatori e garantire un’infrastruttura strategica per l’economia e il turismo dell’intera area. La Regione continua a dimostrare attenzione e capacità di intervento su opere essenziali per lo sviluppo dei territori». I pescatori, che proprio qualche settimana fa protestarono all’ingresso della borgata per il porto, hanno chiesto che i lavori inizino dall’imbocco del porto, per così liberale almeno subito l’ingresso.