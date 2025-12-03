Domenica 7 dicembre il Parco archeologico di Selinunte aprirà le porte gratuitamente per la prima domenica del mese con laboratori per i più piccini.

La giornata inizia dalla grande mostra di sculture monumentali “Pericolo di estinzione” che l’artista Stefano Bombardieri ha disseminato nella zona che abbraccia la Collina Orientale. Proprio partendo da questi animali, che paiono uscire da un mondo diverso in cui la Natura ha preso il sopravvento, CoopCulture ha costruito una lettura animata gratuita che parte da Esopo e dalle sue favole, ancora attualissime.

L’attività interessa bambini tra i 6 e gli 11 anni , dalle ore 11; scopriranno che gli animali del grande scrittore greco, pensavano, ragionavano, agivano proprio come gli umani; e sono molto, molto vicini agli elefanti candidi, ai rinoceronti tristi, ai gorilla di Bombardieri. Il laboratorio, nato con l’associazione Haramundi, partirà dal racconto delle favole di Esopo e i bambini saranno chiamati ad interpretare gli animali; poi si trasformeranno in scrittori e artisti per inventare filastrocche, poesie, giocare di parole.

Con questa iniziativa Coopculture sostiene “Città che legge” un progetto realizzato nell’ambito del finanziamento del Centro per il libro e la lettura- Bando Città che legge 2024.

Possibile il noleggio delle bici per seguire i tracciati sulla mappa, e le audioguide multilingua per costruire il proprio itinerario nel Parco.

Info e prenotazioni su www.coopculture.it