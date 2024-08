Lavori di ripristino, messa in sicurezza e riqualificazione per il campo di calcetto di piazza stazione a Marinella di Selinunte. L’intervento del Comune è stato possibile grazie alla collaborazione di alcuni partners privati (S.V. Business srls, Edil group Società cooperativa, Ginnic club Vanico srl, fratelli Clemente srl e Mia srl). Da tempo il campetto era abbandonato e ora l’intervento ha consentito di risistemare il manto sintetico, togliere sterpaglie e spazzatura e ripristinare le porte per il gioco. Si tratta di un intervento temporaneo, chiariscono dal Comune, in modo da garantire la sicurezza delle attività ludiche.

AUTORE. Redazione