The Best of Western Sicily, il progetto che racconta la Sicilia Occidentale come destinazione turistica integrata, sostenibile e fruibile tutto l’anno, sbarca alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, al via oggi, martedì 10 febbraio.

Ideato da Feedback, agenzia di digital & live communication specializzata nella valorizzazione di territori, brand e identità culturali, il progetto nasce nel 2020 con l’obiettivo di mettere in rete alcune tra le mete con le maggiori presenze turistiche della Sicilia, promuovendole oltre la dimensione balneare e puntando su un modello di turismo esperienziale, responsabile e slow, orientato all’innovazione sociale e alla sostenibilità.

Un modello che connette territori, istituzioni, cultura, ricerca ed eventi per costruire un’offerta turistica integrata e destagionalizzata, con una visione strategica di lungo periodo: dare vita a una DMO della Sicilia Occidentale capace di coordinare e rafforzare la promozione del territorio sui mercati nazionali e internazionali.

The Best of Western Sicily riunisce partner pubblici e privati – Cefalù, CoopCulture, Gesap (società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo), le Isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo), Palermo, Salemi, San Vito Lo Capo e l’Università degli Studi di Palermo – impegnati nella valorizzazione di un territorio straordinario, accessibile e attrattivo in ogni stagione.

Alla 46ª edizione della BIT, in programma da oggi, martedì 10 a giovedì 12 febbraio a Rho, il progetto sarà protagonista all’interno dell’area espositiva del Padiglione 11 (stand E45–F46) con un ricco calendario di eventi, talk e conferenze che coinvolgeranno istituzioni locali, esperti e operatori del settore.

Il programma si apre alle ore 11 con l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro. Alle 11.30, San Vito Lo Capo presenta l’edizione 2026 del Cous Cous Fest, evento iconico riconosciuto a livello internazionale come modello di dialogo tra culture attraverso il cibo. Alle 13.00, l’Università degli Studi di Palermo propone un focus sul valore della biodiversità come motore di sviluppo sostenibile, attraverso il progetto Biodiversity Gateway. Nel pomeriggio, CoopCulture presenta ArcheoPass Segesta – Selinunte – Gibellina, percorso che mette in dialogo archeologia, arte e architettura contemporanea, seguito dall’appuntamento del Comune di Palermo, che racconta la città come destinazione viva tutto l’anno.

Mercoledì 11 febbraio si apre con le Isole Egadi, modello di turismo consapevole e destagionalizzato. A seguire, CoopCulture presenta @Destinazione Palermo – Palermo Culture Pass, mentre il Comune di Palermo è protagonista del talk “La Palermo bellissima”, dedicato alle strategie di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e ai grandi eventi identitari. Alle 13.30, Cefalù racconta la propria identità tra mare, arte, tradizioni e sapori. Nel pomeriggio, il mensile I Love Sicilia promuove un

confronto istituzionale sul futuro del turismo nell’isola, seguito dall’intervento di Salemi, che presenta il proprio modello di attrazione internazionale fondato su turismo esperienziale e nuove forme di residenzialità.

Il programma si conclude giovedì 12 febbraio con un doppio appuntamento: alle 10.30, l’Università degli Studi di Palermo presenta il sistema museale diffuso UniPa Heritage e l’offerta formativa dell’Ateneo come leve di sviluppo turistico; alle 11.30, San Vito Lo Capo presenta il calendario degli eventi turistici, confermando una strategia orientata alla continuità dell’offerta durante tutto l’anno.

Un racconto corale che restituisce l’immagine di una Sicilia Occidentale contemporanea, competitiva e sostenibile, pronta a dialogare con il mercato turistico nazionale e internazionale attraverso esperienze, cultura e una visione condivisa.