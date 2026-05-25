Si è concluso il terzo e ultimo incontro del ciclo “Inventiamo Segesta: Piccoli Progettisti per Grandi Architetture”, realizzato da ABACA – Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini, in collaborazione con CoopCulture. Il primo workshop dal titolo “Segesta Teatro Foresta” ha visto la ricostruzione del Teatro antico e una rivisitazione pop up della sua scena, attraverso la creazione di elementi fantastici ispirati alla natura e integrati nella pietra bianca del monumento. Il secondo laboratorio “Di-Segni Stra-Ordinari”, una reinterpretazione unica, personale e immaginifica della metà frontale e laterale del tempio di Segesta, per la realizzazione di modelli volumetrici in scala. Il terzo e ultimo workshop “Archeo-Logico” ha chiuso il cerchio. Attraverso l’uso di figure geometriche, combinabili e da assemblare in totale libertà creativa, la geometria è diventata la base per la creazione di piccole installazioni tridimensionali e modulari, ispirate alla storia antica di Segesta.

Al termine di ogni workshop, l’architetta Federica Turiaco ha previsto anche un sopralluogo nel Parco per osservare e spiegare dal vivo le stesse meravigliose architetture interpretate dai bambini durante i laboratori. Un’esperienza entusiasmante e dinamica, adorata dai piccoli e apprezzata dai genitori.

I Piccoli progettisti hanno lasciato volare la fantasia; creato architetture fantastiche, studiato i reperti e immaginato mondi lontani nel tempo, popolati da dei e animali, e perché no, anche alieni e astronauti. È stato importante lasciare bambine e bambini liberi di esprimersi, spiegando quanto sia importante collaborare e imparare immersi nella Storia: l’architetta Federica Turiaco, ideatrice del Progetto ABACA, è riuscita, con grande dolcezza e professionalità a creare una piccola comunità di partecipanti, per far vivere il Patrimonio archeologico di Segesta, in modo nuovo e originale.

ABACA – Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini, è il primo progetto in Italia di scuola itinerante, interamente dedicata ad educare i più piccoli dai 6 ai 12 anni all’architettura, al design, all’archeologia e alla conoscenza della storia dei luoghi e del paesaggio, attraverso la costruzione di prototipi sostenibili, promuovendo la manualità, il gioco e lo sviluppo di spirito critico e consapevolezza creativa.