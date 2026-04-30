Complice l’ingresso gratuito nei siti della cultura per la prima domenica del mese ( 3 maggio) , il parco archeologico di Segesta propone alle 10.30 una vera experience immersiva con guida turistica alla scoperta dei luoghi iconici del Parco, compresi la moschea e l’agorà. Si parte dal Tempio Dorico rimasto incompiuto sulla collina per poi ridiscendere e salire sulle navette per raggiungere l’acropoli Nord, dove sorge il teatro: la sua cavea a ferro di cavallo, il proscenio rimaneggiato dai romani, i telamoni del dio Pan, la parete scenica un tempo ornata da pilastri e colonne. Dopo aver visitato il teatro, si potrà ammirare la cinta muraria di Porta di Valle ed i quartieri residenziali della fase medievale di Segesta, le mura, il castello, la moschea e il borgo, oltre ai numerosi reperti e manufatti esposti nelle sale dello “stazzo” nella mostra “I volti del sacro nella Segesta elima: spazi, riti, oggetti”.

Il Parco di Segesta è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30, la biglietteria chiude alle 18.

Info e prenotazioni visite e laboratori: www.coopculture.it

È sempre disponibile anche l’Archeopass, il biglietto congiunto per visitare i parchi archeologici di Segesta e Selinunte e, nell’anno di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, ottenere riduzioni sugli ingressi anche al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.