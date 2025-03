In seguito alla recente riconferma del riconoscimento di Castelvetrano come “Città che Legge, per il triennio 2024/26, la Biblioteca comunale di Castelvetrano L. Centonze organizza il secondo appuntamento della rassegna, che si terrà mercoledi 12 marzo, alle ore 17:30 e relazionerà il prof. Francesco Saverio Calcara dal suo testo “Cunta : Pensierini di vita”.

Gli incontri si susseguiranno regolarmente nel corso dei prossimi mesi con la presenza degli studiosi Giuseppe L. Bonanno, Giuseppe Camporeale, Francesco Saverio Calcara, David Camporeale, Aurelio Giardinae, Enzo Napoli, Giuseppe Salluzzo, Nino Centonze e Giuseppe Fontana, autorevoli esperti, che di volta in volta approfondiranno argomenti di grande rilevanza culturale. Il nominativo dello studioso e la giornata dell’incontro saranno pubblicati giorni prima sulla pagina Facebook della Biblioteca Leonardo

Centonze.

L’iniziativa nasce con l’intento di mantenere vivo lo spirito di Libriamoci, ampliandolo in un percorso continuo che possa offrire alla cittadinanza occasioni di crescita e confronto. La Biblioteca si conferma così non solo luogo di conservazione del sapere, ma spazio dinamico di incontro e condivisione.

Agli eventi saranno coinvolti attivamente gli studiosi locali e gli studenti dei Licei di Castelvetrano.

Sono invitati tutti gli interessati, contribuendo a rafforzare il tessuto culturale e sociale della nostra città.

AUTORE. Patrizia Vivona